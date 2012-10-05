«Дневник гимназистки и призраки истории»: красноярцев позвали на «Революцию» в Юдинке

20 мая в красноярском музее-усадьбе Г.В. Юдина (Мелькомбинатская, д. 2/1) пройдет музейная ночь «Революция 1917. Частности».

Нынешняя музейная ночь, по словам ее организаторов — это попытка сократить 100-летнюю дистанцию между красноярцами, жившими в 1917 и 2017 годах через истории людей, домов, а также и архивные документы и артефакты.

Так, гостей музейной ночи ждет «Вжух!» — марафон 30-минутных лекций о культурных переломах начала 20 века. Елена Ярыгина, хранитель фонда ткани и кожи Красноярского краеведческого музея, расскажет о том, как события Первой Мировой войны и революции 1917 года повлияли на моду горожан. Например, почему юбки стали короче, а женщины не побоялись отказаться от корсетов? Как Франция продолжала влиять на отечественные наряды?

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Филолог Сибирского федерального университета Юлия Дмитриева поведает о том, как из русского алфавита исчезли диковинные сегодня буквы «ять», «фита» и «I».

Команда музея также готовит новую экскурсию «Юдинская дача. 20 век», в которой горожане смогут больше узнать о судьбе единственной сохранившейся сегодня загородной купеческой усадьбе Красноярска. А любители истории и архитектуры города смогут поучаствовать в квесте «Призраки 1917-го года».

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Одним из основных событий музейной ночи станет разговор о музейном экспонате Красноярского краеведческого музея — дневнике гимназистки Екатерины Гайдукович, который девушка вела в 1917-1918-х годах, а также читка отдельных фрагментов этого личного документа эпохи. Читать дневник будут ведущие радио «Серебряный дождь — Красноярск» Юлия Максимова и Анна Игнатенко, актер Артем Симонов и Дмитрий Чекан, продавец книжного магазина «Бакен».

Кроме того, команда Юдинки соберет «саундтреки революции». Для тех, кто проголодается, будут организованы «продовольственные карточки на хлеб и сахар» — баранки и чай. А для любителей открыток будет работать сувенирная лавка, где можно будет купить оригинальный набор открыток Phantom Girl.

Основная программа музейной ночи пройдет 20 мая с 19:17 до 21:30, но прийти в Юдинку можно к 18:30 — поиграть в крокет, серсо и другие игры. Билет можно приобрести на входе.