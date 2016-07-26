«Форт Боярд» в библиотеке и встреча с моряками: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 17 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает похолодание, облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 17 мая составит 10 °C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В Театре оперы и балета пройдет ежегодный Международный конкурс оперных певцов имени П.И. Словцова и творческая лаборатория «Нано-опера» (12+). На конкурсе вокалисты продемонстрируют свой талант и мастерство в исполнении произведений как классического оперного репертуара, так и романсов композиторов XX-XXI века. Начало в 11:00.

В обновленной Молодежной библиотеке на Щорса пройдет бесплатный квест «Тайна библиотеки» (12+). Мероприятие напомнит участникам приключенческое телешоу «Форт Боярд», где разгадывали загадки и преодолевали препятствия. На квесте предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения из библиотеки драгоценного фолианта — объемной книги большого формата. Начало в 14:30.

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В МВДЦ Пилот состоится встреча участников проекта «Ветер и волны», где все желающие узнают о морских приключениях (18+). Участники проекта «Ветер и волны» отправятся бороздить Балтийское море на парусном бриге Roald Amundsen, а компанию опытной команде корабля составят 30 молодых людей из России, Германии и Финляндии, готовых к приключениям, открытиям, необычному опыту и знакомству с совершенно новой стихией. Гостями встречи станут участницы проекта 2016 года, которые поделятся своими впечатлениями и полученным опытом. Начало встречи в 19:00.

А в Музыкальном театре покажут фантазию на тему оперетты «Сильва» под названием «Красотка кабаре» (16+). По сюжету в немецком кабаре, где проводит время «цвет» Германии тридцатых, встречаются и находят свою любовь молодой аристократ и эстрадная певица. Ей опасно в Германии и нужно уезжать из страны, его родители выбрали невесту согласно положению. Все, как всегда: есть ложь и предательство, поруганная честь и гордость. Начало представления в 19:00.