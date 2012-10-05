Красноярским книжным магазинам планируют дать льготы

Красноярским организациям книготорговли предоставят льготы на оплату аренды. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрели депутаты Законодательного Собрания на комитете по образованию, культуре и спорту.

По сведениям Ассоциации книгораспространителей, за последние 20 лет количество книжных магазинов в России сократилось больше чем в восемь раз. В настоящее время на 145 млн населения нашей страны приходится около 1000 книжных магазинов. Более того, они закрываются, перепрофилируются, сокращаются. При этом национальная программа поддержки и развития чтения, которую представили президенту Российской Федерации, вошла в список поручений президента правительству страны. В ней указывается на необходимость определить систему мер, способствующих углублению интереса к книге, к национальному и мировому литературному, историческому, научному наследию, к современной литературе.

Краевой законопроект предусматривает возможность господдержки организаций книготорговли, которые относятся к организациям культуры.

Им предлагается установить льготную арендную плату (в размере 50 %) за пользование нежилыми помещениями, находящимися в государственной собственности. Таким образом, магазины, основным видом деятельности которых является торговля книгами, получат преимущество в борьбе за торговые площади в центре города.

Депутаты согласились с необходимостью предоставления преференций организациям книготорговли, так как они относятся к сфере культуры, но при этом отметили, что необходимо понимать, какую литературу они будут продавать. Депутаты предложили прописать в законе четкие условия господдержки книжным магазинам. Кроме того, было предложено обеспечить льготами магаины, продающие музыкальные инструменты и предметы для занятия детей искусством и спортом.

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В ходе заседания депутаты также рассмотрели вопрос аренды жилых помещений работникам культуры. Для таких специалистов, как режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, дирижер, режиссер и другие, краевые государственные учреждения культуры арендуются жилые помещения. В связи с этим требуется уточнение в ст. 20 Закона края «О культуре» категории специалистов, работающих в краевых государственных учреждениях исполнительского искусства, для которых краевые государственные учреждения культуры вправе арендовать жилые помещения. Парламентарии отметили, что такие изменения в законе не повлекут за собой выделения дополнительных средств из краевого бюджета.

Комитет принял решение вынести законопроект на рассмотрение сессии Законодательного Собрания в первом чтении.