У МВДЦ «Сибирь» изменится схема движения

В районе красноярского МВДЦ «Сибирь» 18 мая вводится запрет на стоянку транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее там были размещены дорожные знаки «Остановка запрещена», которые теперь заменят на знаки «Стоянка запрещена».

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Новые знаки появятся за ограждением в районе центрального входа в центр.

Кроме того, с 3 июня по проезду от ул. Октябрьская до ул. Авиаторов, с западной стороны здания МВДЦ «Сибирь», по ул. Авиаторов, 19, официально введут одностороннее движение. Отметим, по сообщениям автомобилистов, одностороннее движение там было и раньше.

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