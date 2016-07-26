«Корабль в штормовом море»: краевые эксперты обсудили проблемы управляющих компаний

Приведение законодательства в области управления, содержания и обслуживания многоквартирных домов к единым стандартам необходимо для слаженной работы системы ЖКХ — к такому выводу пришли участники круглого стола, прошедшего в Красноярске и посвященного деятельности УК.

Мероприятие состоялось 17 мая в рамках межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология» в МВДЦ «Сибирь».

«Эта деятельность сегодня похожа на корабль в штормовом море. Нестыковки нормативных актов, негатив со стороны СМИ — все проблемы страны ложатся на плечи управляющих компаний», — оценил ситуацию советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко и призвал участников стола обнажить проблемы отрасли.

Значительную часть дискуссии присутствующие посвятили особенностям надзорной деятельности в сфере ЖКХ за прошлый год и ГИС ЖКХ — государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в которой до конца года должны быть зарегистрированы все управляющие компании страны. На сегодняшний день лицензии предпринимательской деятельности получили 468 управляющих компаний региона, а около 900 работников прошли квалификационную аттестацию. Модератор дискуссии предложил министерству жилищно-коммунального хозяйства края взять на себя ответственность и обеспечить контроль в этой сфере.

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Начальник отдела по правовым вопросам краевого стройнадзора Андрей Октябрев обратил внимание на основные нарушения управляющих компаний и санкции за эти нарушения. «Если обобщить практику, то она складывается драматически — неоднозначно и противоречиво», — заключил спикер, пояснив, что в судах разных инстанций возникают противоречия по решениям, касающихся правонарушений управляющих компаний. До недавнего времени судам не удавалось договориться, какие правонарушения считать лицензионными, а какие нет. Правовая нерегулируемость некоторых вопросов портит статистику и не препятствует деятельности контролирующих органов в сфере ЖКХ.

Есть и положительные тенденции — по сравнению с 2016 годом, динамика правонарушений снижается: на 43 % уменьшилось количество правонарушений на одну проверку.

От спикеров звучали предложения, способные значительно улучшить и упростить повседневную жизнь жителей многоквартирных домов. Директор малоярославецкого завода «ИВК-Саяны» Игорь Кузник пояснил, что технологии будущего позволят перейти на полностью автоматизированные системы передачи показаний счетчиков:

«15 лет назад мы не верили, что все будем с сотовыми телефонами. Я прогнозирую, что через 10 лет счетчики сами будут передавать показания. Такая практика уже внедряется в Москве, комплект оборудования стоит меньше четырех тыс. рублей». В ответ на высказывание спикера Анатолий Матюшенко выразил сомнение, заявив, что за технологиями будущее, но на сегодняшний день недоимки по сборам ЖКХ составляют 20 % — потребителей будет крайне трудно уговорить перейти на новые технологии.

Список проблем в сфере деятельности управляющих компаний обобщил Евгений Жидков, начальник отдела надзора за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги Службы стройнадзора края: необходимо привести к единому стандарту законодательство, повысить профессионализм сотрудников сферы, оптимизировать структуру управления многоквартирными домами, обеспечить публичность управляющих компаний и оперативность их реагирования на обращения граждан.

Результаты докладов участников круглого стола будут переданы в соответствующие органы, а работа в этом направлении будет продолжена на площадке Союза предпринимателей ЖКХ и энергетики Красноярского края.