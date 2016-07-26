«МегаФон» обеспечит Красноярскстат мобильной связью

«МегаФон» вновь стал поставщиком услуг мобильной связи для Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве. В течение года более 200 сотрудников службы будут использовать для решения рабочих задач мобильную связь оператора.

В рамках контракта «МегаФон» разработал для корпоративного клиента специальное тарифное предложение, учитывающее специфику работы службы статистики. Компания гарантирует госструктуре высокое качество связи, в том числе и в отдаленных сельских территориях регионов присутствия, круглосуточную техническую поддержку и надежную защиту от несанкционированного доступа к данным.

«Мощная инфраструктура, передовые технологии, гибкая тарифная политика и большой опыт в реализации проектов для государственных заказчиков позволили „МегаФону“ успешно пройти конкурсные процедуры и продолжить сотрудничество с Красноярскстатом. С этим клиентом мы работаем уже четвертый год, и нам очень приятно, что служба статистики доверяет нам решение своих коммуникационных задач», — отметила руководитель по развитию корпоративного бизнеса Красноярского регионального отделения «МегаФона» Татьяна Белоусова.

Федеральная служба государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве является корпоративным клиентом «МегаФона» с 2014 года. Оператор оказывает ведомству услуги корпоративной мобильной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в интернет.