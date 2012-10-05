Красноярские студенты побывали на выставке «Первозданная Россия»

18 мая гостями выставки «Первозданная Россия», которая проходит в красноярском Гранд-холле «Сибирь», стали студенты педагогического университета — будущие дефектологи, логопеды и психологи.

Молодые люди увидели работы лучших фотографов — пейзажистов и натуралистов России. Как отметили педагоги вуза, посещение таких выставок воспитывает в студентах патриотизм и стремление беречь природу родной страны. Кроме того, эта выставка поможет ребятам в их научных проектах.

«Полученные здесь впечатления студенты могут использовать в рамках своих занятий с детьми. Здесь все очень тесно переплетено. Например, занятие на развитие мышления и речи может быть основано на материалах фотографий. Это способствует расширению знаний и представлений», — пояснила заместитель директора по внеучебной работе Института социальных и гуманитарных технологий Красноярского государственного педагогического университета Татьяна Хацкевич.

«Мы с моей одногруппницей разрабатываем проект о возможностях Красноярска для детей с ограниченными возможностями. Детям, у которых есть способности к искусству, рисованию, эта выставка будет очень полезна, мы это сможем использовать», — подтвердила студентка первого курса Анастасия Литвинова.

Еще одна первокурсница Наталья Фокина призналась, что пришла на выставку в третий раз: «Мне очень понравились фотографии, особенно лисы и зимние пейзажи. Захотелось увидеть все это своими глазами». «Меня эта выставка просто вдохновила. Природа такая естественная, нетронутая человеком», — добавил студент Александр Пфляум.

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Напомним, выставка «Первозданная Россия» — ключевое мероприятие одноименного фестиваля, который проводится с 2014 года при поддержке Общественной палаты РФ, профильных министерств — культуры и природных ресурсов, Русского географического общества. За три года выставку посетили свыше 2 млн человек из 70 стран мира.

В этом году выставку «Первозданная Россия» по инициативе Сибирской угольной энергетической компании впервые привезли в Сибирь, и первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск. Это событие состоялось в дни Красноярского экономического форума, а первым посетителем выставки стал губернатор Виктор Толоконский. С тех пор более 10 тыс. красноярцев и гостей «Первозданной России» увидели лучшие снимки российской природы.