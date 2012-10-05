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Красноярские студенты побывали на выставке «Первозданная Россия»
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Красноярские студенты побывали на выставке «Первозданная Россия»

18 мая 17:35
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18 мая гостями выставки «Первозданная Россия», которая проходит в красноярском Гранд-холле «Сибирь», стали студенты педагогического университета — будущие дефектологи, логопеды и психологи.

Молодые люди увидели работы лучших фотографов — пейзажистов и натуралистов России. Как отметили педагоги вуза, посещение таких выставок воспитывает в студентах патриотизм и стремление беречь природу родной страны. Кроме того, эта выставка поможет ребятам в их научных проектах.

«Полученные здесь впечатления студенты могут использовать в рамках своих занятий с детьми. Здесь все очень тесно переплетено. Например, занятие на развитие мышления и речи может быть основано на материалах фотографий. Это способствует расширению знаний и представлений», — пояснила заместитель директора по внеучебной работе Института социальных и гуманитарных технологий Красноярского государственного педагогического университета Татьяна Хацкевич.

Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»
Студенты педагогического университета на выставке «Первозданная Россия»

«Мы с моей одногруппницей разрабатываем проект о возможностях Красноярска для детей с ограниченными возможностями. Детям, у которых есть способности к искусству, рисованию, эта выставка будет очень полезна, мы это сможем использовать», — подтвердила студентка первого курса Анастасия Литвинова.

Еще одна первокурсница Наталья Фокина призналась, что пришла на выставку в третий раз: «Мне очень понравились фотографии, особенно лисы и зимние пейзажи. Захотелось увидеть все это своими глазами». «Меня эта выставка просто вдохновила. Природа такая естественная, нетронутая человеком», — добавил студент Александр Пфляум.

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Посетителями выставки «Первозданная Россия» стали 10 тысяч красноярцев

Напомним, выставка «Первозданная Россия» — ключевое мероприятие одноименного фестиваля, который проводится с 2014 года при поддержке Общественной палаты РФ, профильных министерств — культуры и природных ресурсов, Русского географического общества. За три года выставку посетили свыше 2 млн человек из 70 стран мира.

В этом году выставку «Первозданная Россия» по инициативе Сибирской угольной энергетической компании впервые привезли в Сибирь, и первым городом, где открылась экспозиция, стал Красноярск. Это событие состоялось в дни Красноярского экономического форума, а первым посетителем выставки стал губернатор Виктор Толоконский. С тех пор более 10 тыс. красноярцев и гостей «Первозданной России» увидели лучшие снимки российской природы.

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