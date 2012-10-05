Архивные фото последних пятилеток Советского союза выставили в Красноярске

В Красноярске открылась выставка фотографий «Архив Панорамы». Это 40 отпечатков, выполненных оптическим методом с негативов студии «Панорама» (Кемерово) на фотобумаге 1980-х годов выпуска.

Целью создания «Панорамы» в 1968 году было выполнение идеологически выдержанных и качественных съемок о промышленности для предприятий Кемеровской области. Однако в архивах студии нашлись не только парадные портреты передовиков и открытки заводов, но и работы, отражающие суть последних пятилеток Советского союза.

На фотографиях можно увидеть монтажников и пекарей, выступление физкультурников на демонстрации и факельное шествие в городе Юрга, сев и работу поливальной установки, замену изоляторов на Новоанжерской подстанции, Есаульский туннель дороги Подобас-Артыша и многое другое.

Проект состоялся благодаря молодым фотографам Александру Никольскому и Максиму Амельченко, которые проделали большую работу и напечатали порядка 100 работ из архивов студии «Панорама».

На выставке также представлена оцифрованная кинолента, которую Максим Амельченко нашел на железнодорожных путях. Она содержит любительские и профессиональные видеосъемки жизни горожан, рабочих будней на заводах, спортивных и праздничных мероприятий в 60-70-е годы.

Выставку можно увидеть в Музейном центре «Площадь Мира» (площадь Мира, 1).