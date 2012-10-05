На выходных солнце «исчезнет» из Красноярска

Очередные майские выходные не принесут красноярцам жары: в городе немного потеплеет, но снова вернутся дожди и ветер. Согласно прогнозу синоптиков, самым теплым днем недели станет суббота, но именно с этого дня небо начнет затягивать тучами и пойдут дожди.

К вечеру пятницы температура в столице края поднимется до +11, +12 °C, а в ночь на субботу уже не ожидается заморозков — термометры будут показывать до +4 °C. На выходных будет еще теплее: днем синоптики обещают от +14 до +16 °C, ночью — до +8 °C.

Материалы по теме Можно ли жарить шашлыки в Красноярске? На природе, балконе и во дворе дома

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью до 4-6 м/с. В первый выходной Гидрометцентр обещает переменную облачность, во второй — облачную погоду. По данным gismeteo.ru, в субботу дождь начнется с раннего утра и будет идти весь день, а в воскресенье синоптики этого портала обещают осадки ночью и в первой половине дня.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе осадки сохранятся, а температура сначала повысится до +20 °C, а затем в городе снова немного похолодает.