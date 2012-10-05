В красноярской Николаевке отключат холодную воду

С 21:00 19 мая до 9:00 20 мая для капитального ремонта участка магистрального водопровода на перекрестке улиц Ладо Кецховели и Бограда приостановят холодное водоснабжение микрорайона Николаевка. Ночной режим работы выбран для сокращения неудобств красноярцев, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

На это время будет приостановлено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Ладо Кецховели, 17а, 18а, 22а, 65а, 67/1, 67 стр. 3;

Сопочная, 32, 36, 36а;

Пушкина, 9, 11, 22а, 28;

Советская,35, 41в, 41, 41б;

Ленина, 216, 221а.

Холодную воду также отключат в частном секторе и в водоразборных колонках по улицам:

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Карла Маркса, 187-219;

Ленина, 179-213;

Советская, 5-33;

Марата, 6-30;

Бограда, 143-115;

Пушкина, Парадовского, Карла Либкнехта;

Ладо Кецховели, Гоголя, Сопочная, Красной Армии, 3-й Гремячий.

Жителям многоквартирных домов рекомендуется сделать необходимый запас воды, а уезжая на выходные из дома, проверить, закрыты ли краны. Для обеспечения безопасности персонала компании «КрасКом», который в ночное время будет проводить ремонт трубопровода, водителям рекомендуется исключить из своего маршрута перекресток Ладо Кецховели-Бограда.

Телефон Центральной диспетчерской службы «КрасКома»: (391) 211-39-63.