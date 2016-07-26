Ищущие работу красноярцы боятся скучных предложений

Больше всего соискателей работы в Красноярске пугают затянувшиеся поиски и отсутствие интересных предложений.

Итоги опроса на эту тему обнародовала служба исследований по поиску работы и персонала HeadHunter, которая спросила сотрудников городских компаний, какие чувства они испытывали при поиске.

«Оказалось, что несмотря на непростую ситуацию на рынке труда, половина соискателей при поиске работы испытывает вдохновение от новых карьерных перспектив и изменений как таковых (50 %), 30 % — стресс, 30 % — неуверенность в себе, 25 % — страх перед завтрашним днем и примерно столько же ощущают снижение самооценки», — рассказали аналитики.

Основной страх при смене работы — слишком длительный поиск нового места (45 %), также многие опасаются, что, начав искать работу, обнаружат отсутствие интересных предложений (44 %), 30 % опасаются мошенников, 24 %, что поиски не увенчаются успехами, а 29 % боятся потратить все деньги.

При этом соискатели моложе 35 лет испытывают в процессе поиска больше эмоций, чем более опытные сотрудники. Поэтому аналитики полагают, что с возрастом соискатели спокойнее относится к изменениям в карьере, осознавая свою ценность на рынке труда.

Среди мужчин больше тех, кто испытывает вдохновение в поиске работы, а среди женщин, напротив, больше тех, кто испытывает негативные эмоции.

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«При этом женщины, в силу большей эмоциональности, сильнее подвергаются различным страхам. Так, лишь у 8 % из них нет никаких опасений, тогда как среди мужчин таких 16 %. Также женщины чаще опасаются, что в новом коллективе им встретятся неприятные коллеги или начальник (22 % против 14 % и 23 % против 14 % соответственно). Кроме этого, у женщин чаще, чем у мужчин, страхи при поиске работы появились благодаря общению с друзьями и знакомыми (14 % против 10 %)», — подметили аналитики.