Красноярский автобус № 31 изменит схему движения

С 20 мая автобусный маршрут № 31 «Академгородок — ЛДК» изменит схему движения в центре Красноярска из-за ремонта дорог, сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города.

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В направлении Академгородка он будет ходить по схеме: ул. Дубровинского — ул. Диктатуры Пролетариата — ул. Ленина и далее по утвержденной схеме движения. Отметим, ранее автобус проезжал по ул. Декабристов вместо Диктатуры Пролетариата, но на время масштабного ремонта дорог участок этой улицы станет односторонним — двигаться в сторону ул. Ленина здесь будет нельзя.

В обратном направлении схема движения не изменяется.

На период действия схемы будет организован дополнительный промежуточный остановочный пункт в районе дома по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, 18.

В департаменте отмечают, что такое движение автобуса будет временным.