Вездеходы не могут проехать по размытым дорогам на юге края (видео)

Резко поднявшиеся из-за потепления и дождя реки размыли дороги в двух районах Красноярского края. Вчера, 18 мая, Казыр оставил без транспортного сообщения три поселка Курагинского района и один в Каратузском.

Возвращавшихся домой людей переправляли через разлившийся Казыр до половины девятого вечера. Вода поднялась внезапно, и за час река перелилась через дорогу, сделав ее непроезжей даже для вездеходов — вместо ровного асфальта теперь там ямы и промоины.

«Главное, резко поднялась. Туда ехал — вода была низко, даже камни было видно. А обратно уже все залило и на дорогу вода вышла», — рассказал житель хутора Зеленый.

Глава Черемшанского сельсовета Олег Колесник пояснил: к тому, что поселок отрежет водой, были готовы. Запасы продуктов и медикаментов сделали, но предприниматели все-таки терпят убытки, потому что к паводку добавилось неожиданное выключение электричества.

Начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Курагинский» Дмитрий Сторожук отметил, что участковые полицейские и главы муниципалитетов хорошо поработали перед подтоплением, поэтому сложностей не возникает. Жители, оставшиеся по другую сторону водной преграды от своих домов, говорят: «Сидим, ждем. Даже на грузовой машине соваться туда опасно. Дорогу размыло, да и завязнуть можно в грязи».

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Спасатели не исключают: ситуация еще может ухудшится, потому что в южных районах Красноярского края формируется вторая волна половодья.

«Уже отмечен рост уровня воды в верхнем течении Енисея и на реках его бассейна — Оя, Туба, Казыр, Кизир, Амыл. В Балахтинском районе наблюдается подъем уровня воды в реке Чулым. На сегодняшний день пожарно-спасательными гарнизонами проводится мониторинг обстановки. Все дороги федерального и районного уровня открыты во всех направлениях», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.