Лишенный прав красноярец разбил о дерево угнанную машину

Сегодня днем на Енисейском тракте в Красноярске улетела в кювет и разбилась Toyota под управлением лишенного прав водителя. Пострадала девушка-пассажирка.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, за рулем находился парень 1991 года рождения. Ранее он был лишен водительских прав до 2018 года, а вчера его снова задержали за рулем в состоянии опьянения. Его машину тогда поместили на штрафстоянку.

Сегодня парень не справился с управлением уже другим автомобилем на Енисейском тракте, в районе Бадалыка, — машина наехала на бордюр, опрокинулась в кювет и врезалась в дерево. По словам очевидцев, водителя и пассажирку заблокировало в салоне, и их пришлось извлекать при помощи спасателей.

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Сам водитель не пострадал, а его пассажирка, девушка 1988 года рождения, получила травмы, однако госпитализация ей не потребовалась.

Водителя доставили в отдел полиции для разбирательств. Оказалось, что машину он взял без разрешения хозяина, и последний написал заявление об угоне.