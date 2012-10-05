Под рухнувшей крышей «Сибирской губернии» погиб мужчина

Под Красноярском погиб пытавшийся добыть металл в заброшенном цехе сварщик, сообщили 22 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

О несчастном случае, произошедшем в здании одного из заброшенных цехов бывшей птицефабрики «Сибирская губерния», спасатели и полиция узнали от родственников мужчины. Они рассказали, что 21 мая 38-летний житель Сосновоборска на своем автомобиле поехал к заброшенным цехам, предположительно, чтобы срезать металлические уголки. Для этого он взял сварочный аппарат, но при работе крыша обрушилась, и мужчину придавило упавшей конструкцией.

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Доставать его пришлось сотрудникам краевого учреждения «Спасатель». При помощи специального оборудования они разобрали обрушившиеся конструкции, достали тело и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Следователи начали проверку обстоятельств происшествия. «В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в управлении.

Напомним, в 2016 году агрохолдинг «Сибирская губерния» признали банкротом. При этом на территории велось строительство жилого и развлекательного комплекса «Сибирская Венеция», который вызвал нарекания со стороны прокуратуры и стройнадзора.