Красноярка отдала 1,5 млн рублей встреченным на остановке «целительницам»

В Красноярске полиция ищет женщин, «снявших порчу» с пенсионерки за 1,5 млн рублей, сообщили 22 мая в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В дежурную часть полиции краевого центра обратилась 77-летняя жительница Кировского района с заявлением о хищении 1,5 миллионов рублей.

«Стражи порядка выяснили, что к пенсионерке на остановке общественного транспорта подошли две незнакомые женщины и заявили, что причиной всех ее болезней является „порча“. Злоумышленницы пообещали потерпевшей избавить ее от недуга, если та передаст на время свои сбережения. Доверчивая пенсионерка выполнила просьбу, сняв со своего счета крупную сумму денег. Получив денежные средства, женщины скрылись», — пояснили в пресс-службе.

Материалы по теме Колдуны в законе Почему я — сторонник легализации оккультизма в медицине

Оперативники начали искать женщин, которым грозит наказание до 10 лет свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество.

В пресс-службе очередной раз попросили предупредить пожилых родственников: перед принятием вопросов, касающихся крупных сумм денег и ценностей, нужно советоваться с членами семьи, а также не слушать незнакомцев на улице.