Российские спортсменки одержали победу в Международном турнире по керлингу в Дудинке

В Дудинке победой российских спортсменок завершился Международный турнир по керлингу Arctic Cup-2017. Спортивные соревнования при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель» проходили с 19 по 21 мая. Отметим, Arctic Cup — самый северный турнир по керлингу, в котором принимают участие ведущие женские команды северных стран. Призовой фонд мероприятия составил 100 тыс. долларов.

На дорожках ледовой арены «Таймыр» сразились женские команды из пяти стран мира — России, Швеции, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии. В детском турнире за медали поборолись воспитанники Дудинской школы керлинга.

По итогу женская сборная России во главе с Анной Сидоровой обыграла в финале США со счетом 5:3. В матче за третье место другая российская команда с Викторией Моисеевой во главе сразилась со Швейцарией и победила со счетом 5:4.

По словам Анной Сидоровой, хотя сборная, по решению исполкома Федерации керлинга России, не сыграет в отборе на Олимпиаду в Пхенчхане, команда не расслабляется. «У нас меньше года до турнира в Южной Корее, так что мы не нуждаемся в мотивации. Мы понимаем, что женская сборная России как никогда близка к пьедесталу Олимпиады», — отметила Сидорова в интервью «Российской газете».

«В прошлом году в Дудинке прошел „Кубок Таймыра“ среди российских мужских команд, были показательные выступления. В итоге Федерация керлинга России приняла Дудинку, а Дудинка приняла керлинг. Сегодня я просто радуюсь за город, дудинцев и таймырцев. Это уникальное событие! Никогда еще за Полярным кругом не проходили столь масштабные соревнования», — сказал журналистам на открытии «Arctic Cup-2017» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Финансовую поддержку в организации международных соревнований оказал «Норникель». Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин отметил, что для компании развитие спорта является одним из основных направлений социальной политики. Развитие керлинга в Дудинке — уникальный проект, при поддержке компании создана школа, в которой занимается более ста детей. «Мы еще услышим новые имена и увидим новых чемпионов. Мы планируем сделать этот турнир традиционным, при содействии Федерации керлинга будем развивать его и в дальнейшем», — пояснил спикер.

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Керлинг появился на Таймыре менее года назад, его развитию «Норникель» уделяет особое внимание. На базе построенной компанией в Дудинке ледовой арены «Таймыр» в прошлом сентябре открылась секция керлинга, а центр развития зимних видов спорта полностью обеспечили необходимым инвентарем, а также оборудованием для подготовки льда к соревнованиям.

За полярным кругом сегодня востребованы разные виды спорта — от национальных до олимпийских. Керлинг, например, приобрел огромную популярность в регионе после проведения в Дудинке в конце апреля 2016 года «Кубка Таймыра». Желание местной администрации развивать регион в спортивном ключе и поддержка «Норникеля» помогают подъему спорта в северных территориях.