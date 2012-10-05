«Рано или поздно все равно закроют»: детсад в аэропорту проработает еще немного (видео)

Детский сад в красноярском аэропорту будет работать до открытия нового терминала, такое решение приняли 12 мая.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что садик, который посещают 66 детей, закроют к лету — он попадает в санитарно-защитную зону. 24 воспитанника живут в жилом массиве «Аэропорт», остальные приезжают из окрестных деревень. Теперь родителям предлагается возить малышей в Емельяново и поселок Памяти 13 Борцов, но часть родителей отказалась подписывать документы и требует принять другое решение.

Как стало известно, сад продолжит работать, но недолго — до того, как сдадут новый терминал. Директор предприятия «Центр транспортной логистики» Андрей Августинович пояснил в эфире красноярского ТВ, что готовность содержать детское учреждение у них есть.

«Мы этот объект приобретали, сохранили садик и готовы его и дальше сдавать — столько, сколько нужно. Но эту проблему нужно решать и этот объект оттуда убирать в какие-то сроки в связи с перспективным развитием пассажирского терминала. Вообще именно на этой стороне планируется делать железнодорожную станцию и делать аэроэкспресс», — пояснил руководитель предприятия.

При этом он отметил, что о ситуации руководство Емельяновского района и его управление образования предупреждали еще четыре года назад, но деньги на строительство нового детского сада до сих пор не выделили.

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Срок, на который ликвидацию детского сада отложили, официально не называется. Предположительно, его могут закрыть после того, как достроят новый терминал, потому что иначе его могут не принять надзорные органы.

Ранее сообщалось, что обновленный аэропорт Емельяново распахнет свои двери 1 декабря этого года.