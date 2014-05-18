«Шрамы останутся навсегда»: родители засудили садик за ошпаренного кипятком ребенка

Родители девочки, которая случайно обожглась кипятком в красноярском детском саду, отсудили 1,5 млн рублей компенсации. Инцидент произошел 3 года назад, но и сейчас девочка находится в подавленном состоянии, нервозна, плохо спит, у нее нарушилась речь, также ребенок стесняется рубцов на ногах.
По данным суда, 3-летняя девочка, играя в группе, опрокинула на себя чайник с кипятком, который помощник воспитателя бесконтрольно оставила на лавочке в доступном для детей месте. Полученная ребенком травма квалифицировалась как вред здоровью средней тяжести. Медики диагностировали «термические ожоги нижних конечностей 2 и 3 степени, площадью 10 % тела, ожоговую болезнь в стадии токсемии». Почти 1,5 месяца девочка провела в стационаре, перенесла несколько операций, ей провели аутодермопластику. Врач-эксперт заявил, что шрамы останутся навсегда, при этом по мере взросления ребенка потребуется еще несколько операций по иссечению рубцов и пересадке кожи.
Проведенная в муниципальном садике, номер которого не называется, служебная проверка выявила вину воспитателя и ее помощника — им объявили замечание. Установив, что травму воспитанница получила из-за плохого присмотра за детьми, суд возложил ответственность за причиненный вред на детский сад, который несет ответственность за действия своих работников.
В ноябре 2016 года Октябрьский районный суд Красноярска постановил взыскать с садика в пользу отца девочки 600 тыс. рублей компенсации морального вреда, но мужчина обжаловал решение и попросил увеличить размер компенсации. Красноярский краевой суд поддержал его.
«Краевой суд принял во внимание, что в период лечения малолетняя девочка претерпевала ежедневные крайне болезненные процедуры, ей предстоит дальнейшее долгое лечение. В настоящее время она стала осознавать и переживать по поводу обезображивающих рубцов, а ношение специального компрессионного белья ограничивает ее физическую активность и не дает вести полноценный образ жизни. Кроме того, после случившегося ребенку в детском саду не оказали первую медицинскую помощь, до приезда „скорой“ девочка не переставала кричать и плакать от боли. Таким образом, учтя все фактические обстоятельства, при которых ребенку был причинен моральный вред, Красноярский краевой суд изменил решение суда первой инстанции, увеличив сумму взыскания до 1,5 млн рублей», — рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.