«Шрамы останутся навсегда»: родители засудили садик за ошпаренного кипятком ребенка

Родители девочки, которая случайно обожглась кипятком в красноярском детском саду, отсудили 1,5 млн рублей компенсации. Инцидент произошел 3 года назад, но и сейчас девочка находится в подавленном состоянии, нервозна, плохо спит, у нее нарушилась речь, также ребенок стесняется рубцов на ногах.

По данным суда, 3-летняя девочка, играя в группе, опрокинула на себя чайник с кипятком, который помощник воспитателя бесконтрольно оставила на лавочке в доступном для детей месте. Полученная ребенком травма квалифицировалась как вред здоровью средней тяжести. Медики диагностировали «термические ожоги нижних конечностей 2 и 3 степени, площадью 10 % тела, ожоговую болезнь в стадии токсемии». Почти 1,5 месяца девочка провела в стационаре, перенесла несколько операций, ей провели аутодермопластику. Врач-эксперт заявил, что шрамы останутся навсегда, при этом по мере взросления ребенка потребуется еще несколько операций по иссечению рубцов и пересадке кожи.

Проведенная в муниципальном садике, номер которого не называется, служебная проверка выявила вину воспитателя и ее помощника — им объявили замечание. Установив, что травму воспитанница получила из-за плохого присмотра за детьми, суд возложил ответственность за причиненный вред на детский сад, который несет ответственность за действия своих работников.

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В ноябре 2016 года Октябрьский районный суд Красноярска постановил взыскать с садика в пользу отца девочки 600 тыс. рублей компенсации морального вреда, но мужчина обжаловал решение и попросил увеличить размер компенсации. Красноярский краевой суд поддержал его.