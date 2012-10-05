Знакомство с компьютером и была ли дача у КИЦа: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 23 мая.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 23 мая составит 27°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с, но возможны порывы.

На Острове Отдыха продолжают учить правильно бегать. Специалисты молодежного центра «Веста» каждую неделю проводят специальные тренировки, где учат красноярцев бегу. Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. Начало тренировки в 12:00. Сбор возле Центрального стадиона, у памятника воинам-спортсменам. Участие бесплатное, но по обязательной предварительной записи на сайте. Возрастная категория участников - от 14 до 30 лет.

Всех, кто хочет познакомиться с компьютером или развить уже имеющиеся навыки, приглашают в Молодежную библиотеку на Щорса на бесплатные занятия по компьютерной грамотности «Компьютер — это легко!» (12+). Программа ориентирована на широкого пользователя: от учеников младших классов до пенсионеров, желающих общаться и пользоваться всемирной глобальной сетью. Особенно востребован такой курс у специалистов, в работе которых компьютеризация случилась совсем недавно. Начало занятия сегодня в 17:00.

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Директор музейного центра «Площадь Мира» Мария Букова проведет очередную ночную экскурсию. Гости смогут поблуждать по затихшему музею и проложить новые маршруты, зайти в служебные коридоры, прислушаться. В кромешной темноте группа экскурсантов будет перемещаться по залам, освещая свой путь только фонариками (их выдаст музей). Сегодня Мария Букова расскажет о том, как однажды у музея была дача. Участие платное, кроме того, обязательна запись по почте museumcentre@mail.ru (с указанием телефона и количества участников). Начало в 21:00.

В The XXXXX bar организуют рэп-баттл «140 bpm» (18+). На вечеринке пройдет соревнование, где красноярские МС на заданную тему представят свои шедевры гостям бара, а судьи решат, кто же победит и заберет главный приз. Начало в 22:00.