Депутат Заксобрания потребовал уволить главу Стройнадзора

Депутат Законодательного Собрания по Краснотуранскому избирательному округу Владислав Зырянов написал обращение к губернатору края Виктору Толоконскому с требованием отправить в отставку руководителя Стройнадзора Андрея Пряничникова. По словам парламентария, его возмутило то, что профильная служба не может справиться с нарушителями жилищного законодательства, а сам Пряничников «издевательски относится» к депутатским запросам и обращениям красноярцев.

Еще в начале февраля к Владиславу Зырянову обратились жители Краснотуранска и Минусинска, которые пожаловались на необоснованное и неправомерное начисление управляющими компаниями платы за коммунальные услуги, которая идет на содержание общедомового имущества. По сравнению с 2016 годом расходы жителей на содержание общедомового имущества (ОДН) выросли в разы. Минусинцы и краснотуранцы обратились к своему представителю в Заксобрании с просьбой найти рычаги воздействия на управляющие компании, которые рассчитывают плату за коммунальные услуги на ОДН на основании нормативов, а не показаний общедомовых приборов учета.

Об этой проблеме Владислав Зырянов первым из краевых парламентариев рассказал на февральской сессии Законодательного Собрания. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис написал специальное письмо, разъясняющее порядок расчетов ОДН.

В нем говорится, что если многоквартирные дома, использующие общедомовые приборы учета, фактически потребляют электроэнергии на сумму меньшую, чем получается при использовании нормативов, то и платить должны, как раньше, — по счетчику. Аналогичное письмо было подписано и руководством краевого министерства ЖКХ и строительства.

В марте в Минусинске чиновники краевого Минстроя провели специальное совещание с представителями управляющих компаний и ТСЖ, обслуживающих дома в городе в муниципалитетах юга региона, на котором разъяснили позицию региональной власти. Однако многие УК и ТСЖ Минусинска эти требования проигнорировали, что и стало поводом для обращения Зырянова в краевую службу строительного надзора и жилищного контроля. В своем запросе депутат, в частности, обратил внимание на то, что совещание в Минусинске

...«к каким-либо видимым результатам не привело, для жителей города ситуация не изменилась. В связи с этим возник вопрос о компетентности сотрудников министерства и службы, а также их заинтересованности в достижении результатов, отвечающих интересам населения».

Парламентарий в своем депутатском запросе представил список из 10 управляющих компаний и ТСЖ, на которые больше всего жаловались минусинцы. Горожане надеялись, что краевые чиновники хоть как-то повлияют на сложившуюся ситуацию.

Однако на свой запрос Владислав Зырянов получил от главы Стройнадзора Андрея Пряничникова ответ, что граждане должны сами решать проблемы с коммунальными организациями, поскольку их жалобы отвлекают от работы сотрудников его ведомства.

«Граждане, по мнению Службы, забывая о сложившихся договорных отношениях, минуя соответствующий регламент разрешения спорных ситуаций, направляют свои обращения в государственный контрольно-надзорный орган для принятия мер соответствующего реагировании», — цитирует ответ Службы депутат.

Пряничников также посетовал, что «сформировавшаяся правовая система работы контрольно-надзорного органа обязывает осуществлять рассмотрение любого поступившего обращения, даже того, в котором нет информации о нарушенном праве и не предоставлено сведений, которые бы являлись свидетельством наличия признаков противоправных действий со стороны управляющей компании».

«Время, как Вы знаете, является невосполнимым ресурсом, который по мнению нашего органа, должен быть продуктивно использован, что невозможно при поступающих обращениях такого рода. В настоящее время задача, поставленная высшим руководством края, позволяет нам говорить о жизненно необходимом повышении эффективности использования трудовых и бюджетных ресурсов», — гласит ответ Пряничникова.

«Возникает вопрос, а зачем государству вообще содержать такую службу и ее столь ценящего свое время руководителя? — отметил депутат Владислав Зырянов. — Честно говоря, много я видел чиновничьих отписок, но господин Пряничников в своем цинизме превзошел всех. По моему убеждению, такие заявления дискредитируют всю исполнительную власть края. Именно поэтому я попросил Виктора Александровича Толоконского рассмотреть вопрос о соответствии Пряничникова занимаемой должности. Возглавлять эту службу должен человек, который способен заставить управляющие компании не о своем кармане думать, а исходить из интересов собственников жилья. Думаю, что и Счетной палате края имеет смысл проверить деятельность этой структуры. К сожалению, вопрос с платой за ОДН по-прежнему остается нерешенным. Прорехами в законодательстве пользуются нечистоплотные деятели из некоторых управляющих компаний. Проблема уже стала политической. И жаль, что бездействие краевой службы строительного надзора и жилищного контроля лишь усугубляет ее».