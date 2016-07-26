Красноярский «Жилфонд» представил экспертам свою концепцию работы с должниками

ГУК «Жилфонд» приняла участие в межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология», которая проходила в Красноярске. Городскую управляющую компанию представляла заместитель генерального директора по правовым вопросам Татьяна Дидковская. Она рассказала, каким образом компания выстраивает работу с должниками за жилищно-коммунальные услуги.

«Мы проанализировали работу управляющих организаций по взысканию дебиторской задолженности в целом по России и пришли к выводу, что необходимо делать упор на досудебную работу по взысканию долгов за ЖКУ, — отметила в своем докладе Татьяна Дидковская, — Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью обзванивают всех должников — вне зависимости от сроков и сумм задолженности, направляют уведомления о наличии задолженности, лично вручают неплательщикам досудебные претензии о необходимости погашения задолженности и только потом обращаются в суд», — пояснила специалист.

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В «Жилфонде» работа с должниками — одно из приоритетных направлений. За 2016 год сбор денежных средств за ЖКУ составил 93,7 %. Основной принцип, которым руководствуется компания — недопущение формирования задолженности и индивидуальный подход к каждому собственнику. Так, жильцы, попавшие в трудную ситуацию, могут обратиться в управляющую компанию с заявлением о рассрочке.