Красноярский «Жилфонд» представил экспертам свою концепцию работы с должниками

ГУК «Жилфонд» приняла участие в межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология», которая проходила в Красноярске. Городскую управляющую компанию представляла заместитель генерального директора по правовым вопросам Татьяна Дидковская. Она рассказала, каким образом компания выстраивает работу с должниками за жилищно-коммунальные услуги.
«Мы проанализировали работу управляющих организаций по взысканию дебиторской задолженности в целом по России и пришли к выводу, что необходимо делать упор на досудебную работу по взысканию долгов за ЖКУ, — отметила в своем докладе Татьяна Дидковская, — Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью обзванивают всех должников — вне зависимости от сроков и сумм задолженности, направляют уведомления о наличии задолженности, лично вручают неплательщикам досудебные претензии о необходимости погашения задолженности и только потом обращаются в суд», — пояснила специалист.
В «Жилфонде» работа с должниками — одно из приоритетных направлений. За 2016 год сбор денежных средств за ЖКУ составил 93,7 %. Основной принцип, которым руководствуется компания — недопущение формирования задолженности и индивидуальный подход к каждому собственнику. Так, жильцы, попавшие в трудную ситуацию, могут обратиться в управляющую компанию с заявлением о рассрочке.
«Конечно, в работе с должниками приходится применять и более жёсткие меры: арест имущества, ограничение выезда за границу, отключение ресурса. Но столь крайние меры применяются только к злостным неплательщикам. Это те, кто не платит более шести месяцев и даже по решению суда не погасили задолженность», — заключила Татьяна Дидковская.