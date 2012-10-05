Красноярец украл 19 канализационных люков и пойдет под суд

Подозреваемый в краже 19 крышек канализационных колодцев с сетей компании «КрасКом» в Красноярске ждёт суда в следственном изоляторе, сообщили в пресс-службе компании.

Борьбу с похитителями люков «КрасКом» ведет систематически. Ежедневно ремонтные бригады осматривают сети и в случае отсутствия крышек оперативно сообщают об инциденте в службу безопасности предприятия, которая направляет в правоохранительные органы заявления о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

В этом году два случая массовой кражи люков были зарегистрированы сразу после новогодних каникул. Как выяснило следствие, предприимчивый гражданин за две недели января снял с сетей канализации 14 чугунных крышек в Октябрьском районе и 5 — в Железнодорожном. В соответствии с частью 1 статьи 158 УК РФ за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ущерб компании «КрасКом» составил 54,3 тыс рублей.

«Убытки, которые несет предприятие от кражи люков, — это одна сторона проблемы, — отмечает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — С другой стороны — такое преступление представляет угрозу для жизни горожан, которые могут пострадать из-за отсутствия защиты на частях коммунальной инфраструктуры. Наши специалисты совместно с сотрудниками полиции всегда будут пресекать подобные факты для обеспечения безопасности красноярцев».

Чтобы привлекать к ответственности не только расхитителей, но и скупщиков краденого, в «КрасКоме» планируется изготовление канализационных люков с логотипом предприятия, в случае кражи их можно будет легко обнаружить в пунктах приема металлолома. Всего на обслуживании компании «КрасКом» находится 27,9 тыс. канализационных, 12,7 тыс. водопроводных и 7,1 тыс. тепловых колодцев с крышками.