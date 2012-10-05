Женщина лишилась пальца во дворе детсада и отсудила 200 тыс. рублей

Жительница Дивногорска, которая упала во дворе садика и лишилась пальца на руке, добилась в суде компенсации морального вреда. Женщина требовала выплатить ей за вред здоровью средней тяжести 200 тыс. рублей, но представители садика уверяли, что она проявила неосторожность и сама виновата в случившемся, так как пошла по опасному, не предназначенному для пешеходов участку двора.

Инцидент произошел в марте, когда женщина привела сына в садик. На обратном пути, возле ворот, она поскользнулась на наледи и упала, зацепившись кольцом на руке за сетчатый забор. В итоге она лишилась пальца — ей ампутировали безымянный палец на правой руке. Женщина жаловалась, что она испытала сильную боль, длительное время была ограничена в движениях, а сейчас из-за увечья испытывает «глубокие нравственные страдания».

Ее муж обратился с заявлением в отдел образования администрации Дивногорска, указав на небезопасные пешеходные дорожки детского сада. В тот же день, после происшествия, он сфотографировал все подходы и пешеходные дорожки, запечатлев на них наледь и отсутствие противогололедной подсыпки. Но ему заявили, что территория дошкольного учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Материалы по теме Женщина на высоких каблуках сломала ногу и отсудила 280 тыс. рублей

Дивногорский городской суд посчитал виновным в случившемся садик и обязал дошкольное учреждение выплатить женщине 200 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также 15 тыс. рублей расходов на услуги представителя. Заведующая детсадом в апелляционной жалобе просила отменить судебное решение — она заявила, что служебная проверка не выявила нарушений в содержании территории, а женщина пошла не к основному выходу, а к воротам, предназначенным для автотранспорта. При этом каких-либо указателей о запрете прохода через эти ворота, а также предупреждающих об опасности табличек поблизости не имелось. А свидетели подтвердили в суде, что через ворота ходили и другие посетители.

В итоге Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции и оставил его без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.