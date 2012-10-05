На обновление ЖКХ края потратят 30 млрд рублей

В течение трех ближайших лет сферу жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края модернизируют и реформируют на сумму более 30 млрд рублей. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края сообщила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена Цитович.

На профильном комитете депутаты рассмотрели госпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и изменения в ней. По словам Цитович, первая поправка в программе касается перераспределения средств краевого бюджета в 2017 году между двумя подпрограммами. 100 млн рублей из подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан (за ЖКУ) в условиях развития жилищных отношений» переносится в подпрограмму «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Как пояснила замминистра, эти средства планируется направить в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание инженерной инфраструктуры ЖКХ в надлежащем состоянии. Увеличение объема финансирования позволит дополнительно заменить 4,9 км водопроводных сетей, что необходимо для исключения возможных аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

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Сокращение же первой подпрограммы связано с уменьшением субвенции, предусмотренной Красноярску на меры по ограничению платы граждан за коммунальные услуги. Ее уменьшили до принятия от муниципалитета уточненного расчета потребности. В случае необходимости будут подготовлены предложения по ее увеличению, пояснила Цитович.

Второе изменение в госпрограмме связано с увеличение ассигнований в этом году на 1,1 млн рублей за счет средств местного бюджета по подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Далее депутаты задали ряд вопросов докладчику. Александр Глисков поинтересовался, куда пойдут деньги. Замминистра пояснила, что средства распределяются специальной комиссией, в состав которой входит в том числе один из членов комитета по строительству и ЖКХ — депутат Александр Новиков. Парламентарий Егор Бондаренко попросил уточнить, есть ли уже концептуальное понимание того, на какие направления эти средства будут перемещены и было ли это понятно при подготовке корректировки. Елена Цитович ответила утвердительно.

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Депутаты также интересовались, как определяются направления расходования средств, и обратили внимание замминистра на то, что Законодательное Собрание при утверждении бюджета принимало постановление, в котором рекомендовало добавить денег на аварийное жилье, на создание инфраструктуры при выделении земельных участков для многодетных семей и инвалидов. Подобные рекомендации были приняты и по отчету министра Николая Глушкова. Елена Цитович пояснила, что средства направлены на предупреждение аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона, что также не расходится с рекомендациями депутатов. В свою очередь, депутат Вячеслав Каминский призвал чиновников к открытости в распределении дополнительных средств.

В итоге информацию об изменениях в госпрограмме депутаты приняли к сведению.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС