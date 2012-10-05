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На обновление ЖКХ края потратят 30 млрд рублей
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В Красноярском крае

На обновление ЖКХ края потратят 30 млрд рублей

23 мая 17:39
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В течение трех ближайших лет сферу жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края модернизируют и реформируют на сумму более 30 млрд рублей. Об этом на комитете по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края сообщила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена Цитович.

На профильном комитете депутаты рассмотрели госпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» и изменения в ней. По словам Цитович, первая поправка в программе касается перераспределения средств краевого бюджета в 2017 году между двумя подпрограммами. 100 млн рублей из подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан (за ЖКУ) в условиях развития жилищных отношений» переносится в подпрограмму «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Как пояснила замминистра, эти средства планируется направить в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержание инженерной инфраструктуры ЖКХ в надлежащем состоянии. Увеличение объема финансирования позволит дополнительно заменить 4,9 км водопроводных сетей, что необходимо для исключения возможных аварийных ситуаций в системе водоснабжения.

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Сокращение же первой подпрограммы связано с уменьшением субвенции, предусмотренной Красноярску на меры по ограничению платы граждан за коммунальные услуги. Ее уменьшили до принятия от муниципалитета уточненного расчета потребности. В случае необходимости будут подготовлены предложения по ее увеличению, пояснила Цитович.

Второе изменение в госпрограмме связано с увеличение ассигнований в этом году на 1,1 млн рублей за счет средств местного бюджета по подпрограмме «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Далее депутаты задали ряд вопросов докладчику. Александр Глисков поинтересовался, куда пойдут деньги. Замминистра пояснила, что средства распределяются специальной комиссией, в состав которой входит в том числе один из членов комитета по строительству и ЖКХ — депутат Александр Новиков. Парламентарий Егор Бондаренко попросил уточнить, есть ли уже концептуальное понимание того, на какие направления эти средства будут перемещены и было ли это понятно при подготовке корректировки. Елена Цитович ответила утвердительно.

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Депутаты также интересовались, как определяются направления расходования средств, и обратили внимание замминистра на то, что Законодательное Собрание при утверждении бюджета принимало постановление, в котором рекомендовало добавить денег на аварийное жилье, на создание инфраструктуры при выделении земельных участков для многодетных семей и инвалидов. Подобные рекомендации были приняты и по отчету министра Николая Глушкова. Елена Цитович пояснила, что средства направлены на предупреждение аварийных ситуаций при прохождении отопительного сезона, что также не расходится с рекомендациями депутатов. В свою очередь, депутат Вячеслав Каминский призвал чиновников к открытости в распределении дополнительных средств.

В итоге информацию об изменениях в госпрограмме депутаты приняли к сведению.

Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС
Новиков Александр Вячеславович
Новиков Александр Вячеславович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Бондаренко Егор Сергеевич
Бондаренко Егор Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР
Глушков Николай Сергеевич
Глушков Николай Сергеевич
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Каминский Вячеслав Маркович
Каминский Вячеслав Маркович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

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