Грозы и штормовой ветер надвигаются на Красноярск

Жаркая погода принесет в Красноярск грозы. По прогнозу Среднесибирского управления Гидрометцентра, красноярцев ждет ухудшение погоды.

Завтра, 24 мая, в столице края ночью прогнозируют +14 ... +16 °С, а днем воздух прогреется до +28 ... +30 °С. При этом местами в центральных и южных районах пройдут грозы, а ветер усилится до 25-27 м/с. Такой же сильный ветер ожидают и в четверг, 25 мая.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю напомнили: при штормовом предупреждении нужно держаться подальше от незакрепленных конструкций, не парковать машины рядом с домами и с осторожностью отнестись к оборванным проводам.

Кроме этого, спасатели просят не проводить никаких работ с открытым огнем и не жечь костры.