Красноярцев ждет жара

Красноярцам на предстоящей неделе пообещали теплую, но переменчивую погоду

По прогнозу портала Gismeteo.ru, понедельник принесет в город летнее тепло — днем воздух прогреется до +21 °С, а к вечеру столбики термометров опустятся лишь до +16 °С. Вторник и среда ожидаются еще теплее — ночные температуры будут колебаться в пределах +14 ... +17 °С, а днем солнце прогреет воздух до +23 ... +27 °С. В первые три дня рабочей недели осадков не ожидается, а небо будет почти свободно от туч.

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В четверг днем ветер сменится с южного на западный и принесет грозу — небольшой дождь снизит температуру до +16 °С днем и до +9 °С в ночное время. Осадки обещают синоптики и в пятницу. Это еще больше охладит воздух — +10 ... +16 °С в светлое время суток и только +5 ... +7 °С ночью.

В субботу в краевом центре будет еще прохладно и дождливо — около +9 ... +13 °С днем и +6 ... +9 ночью, но в воскресенье, ожидается, тучи разойдутся и появится солнце, которое прогреет воздух до +15... +16 °С в светлое время суток, а к вечеру температура снизится лишь до +12 °С.