«МЦ-Маршал» объявляет финальное предложение на Mazda CX-5 в наличии

С 22 мая по 18 июня в автосалоне «Мазда Центр Маршал» (официальный дилер Mazda в Красноярске) действуют финальные цены Mazda CX-5 2017 года в наличии. Максимальное преимущество при покупке автомобиля составит до 225 000 рублей*.

Специальное предложение распространяется только на 12 автомобилей Mazda CX-5.

Более подробную информацию можно узнать у менеджеров отдела продаж ООО «МЦ-Маршал» по тел. +7 (391) 205-09-09 или заказать звонок на сайте, специалисты автосалона перезвонят через 46 секунд.

*Указанная выгода действительна с 22 мая по 18 июня 2017 на ограниченное количество автомобилей Mazda CX-5 с учетом всех действующих выгод, программы трейд-ин и «Mazda Кредит». Кредит предоставляет Русфинанс банк ООО, лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013. Не является гражданской офертой.