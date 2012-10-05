Мэрия: движение в центре Красноярска удалось нормализовать

Сегодня утром, по наблюдению специалистов центра мониторинга муниципального управления дорог, транспортный поток по центру Красноярска проехал в режиме обычного рабочего дня. Движение в центральной части города нормализовалось, заключили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

Напомним, с субботы, 20 мая, в центре Красноярска изменили схему движения. Основной целью стало перераспределение потоков транспорта и подготовка водителей к предстоящему ремонту в центральной части города и на Коммунальному мосту. Накануне, 22 мая, из-за новой схемы красноярские автомобилисты почти все утро простояли в пробках, а также не могли разобраться в новой схеме проезда и нарушали правила.

Как отметили в департаменте горхозяйства, сегодня на самых проблемных участках — перекрестках ул. Дубровинского и ул. Декабристов, ул. Дубровинского и ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Бограда и ул. Декабристов — установлены дополнительные информационные щиты. А на улице Диктатуры Пролетариата нанесена временная желтая дорожная разметка. На особо сложных участках по-прежнему дежурят наряды ДПС. В целом ситуация во вторник на дорогах города нормализовалась, транспорт проехал по центральным улицам Красноярска, как и в обычные рабочие дни.

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Напомним, с вводом новой схемы движения транспортный поток пустили по так называемым малым квартальным кольцам. Улица Диктатуры Пролетариата стала полностью односторонней. Она продлена на целый квартал, проезд теперь разрешен и на участке в районе центрального рынка (от ул. Ады Лебедевой до ул. Республики). Парковка и остановка транспорта по всей длине улицы запрещены. В районе дома номер 18 организован временный остановочный пункт, так как изменилась схема движения автобуса № 31 «Академгородок — ЛДК».

Также одностороннее движение введено на ул. Декабристов (от ул. Бограда до ул. Дубровинского). Улица Обороны изменила направление одностороннего движения на участке от ул. Республики до ул. Лебедевой, а ул. Грибоедова изменила направление одностороннего движения на участке от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой.