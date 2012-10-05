Производители знаменитого минусинского масла раскрыли его секрет (видео)

Минусинские производители продукции под торговой маркой «Село Родное» рассказали о том, как изготавливается масло, которое каждый год подтверждает свое качество федеральными наградами. Масло регулярно получает золотую медаль на Всероссийском конкурсе молочных продуктов Сочи и становится лауреатом конкурса «100 лучших товаров».

В состав масла «Село Родное» входят только натуральные сливки, что делает его не только вкусным, но и полезным. Сливки с высокой жирностью по особой технологии проходят через специальный сепаратор, и на выходе получается масло необходимой жирности. В масле остаются белки молока и другие полезные вещества — именно поэтому у масла такой чистый, неповторимый сливочный вкус. Также минусинское масло отличается нежной однородной консистенцией и высокой пластичностью.

Особый вкус масла подтверждают и покупатели. «Натуральный сливочный вкус. Нежное, однородное. На хлеб намазывается очень хорошо. И наш производитель», — отметила покупательница Елена.

Местные производители молочных продуктов объединились под единой маркой «Село Родное», чтобы красноярцы смогли покупать такие качественные продукты, как минусинское масло, в красноярских магазинах. Минусинское масло «Село Родное» можно приобрести в супермаркетах «Командор», Красный яр«, а также в гипермаркетах «Аллея».

С информацией о торговой марке можно ознакомиться на сайте село-родное.рф, «ВКонтакте» и Facebook.