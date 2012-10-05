Футболистов «Енисея» на игру поведут модели в секретных костюмах

Завтра, 25 мая, на Центральном стадионе ФК «Енисей» проведет первый стыковой матч за право выхода в премьер-лигу. Соперником красноярцев станет тульский «Арсенал».

Футболистов «Енисея» на матч поведут не дети, как это делается обычно, а профессиональные модели, наряженные особым образом.

«Одежда, в которой будут представительницы прекрасного пола, остается в секрете», — рассказали сегодня в пресс-службе клуба.

Игра начнется в 19:30, но уже с 18 часов на территории стадиона начнут работу развлекательные площадки. Для болельщиков организуют выступление футбольных фристайлеров, работу аквагрима и фотостудии, мини-футбол в тапках-луноходах, а дети смогут пробить пенальти резервному голкиперу красноярцев.

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Парковка автомобилей около стадиона будет запрещена. Болельщикам предлагают парковаться у Дворца спорта им. Ивана Ярыгина или приезжать на игру на общественном транспорте.

По данным на сегодняшнее утро, красноярцы раскупили более 8 тыс. билетов на игру. Приобрести билеты на матч можно в терминалах «Платёжка», на официальном сайте ФК «Енисей» (правда, сейчас там доступных билетов нет) и сервисе «Кассы.ру». Кассы «Центрального стадиона» завтра начнут работу в 10:00. Стоимость билетов — от 100 до 300 рублей.