Футболисты «Енисея» впервые выиграли медали первенства России

20 мая в Нижнекамске футболисты красноярского «Енисея» одержали победу над местным «Нефтехимиком» и впервые в своей истории завоевали бронзовые медали первенства ФНЛ.

Игра окончилась со счетом 0:2, причем оба гола Сергей Самодин забил в концовке матча — на 86 минуте и в добавленное время.

25 мая в Красноярске «Енисей» проведет свой первый стыковой матч с одним из аутсайдером премьер-лиги. Соперник его, правда, еще не известен.

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«Завтра сядем смотреть телевизор, рядом поставим сразу три — в Красноярске есть такое место, и будем смотреть своего соперника, который попадется, — сказал наставник красноярцев Андрей Тихонов. — Нам без разницы, кто, мы и так сделали большое дело, никто не ожидал от нас такого. Мы будем выходить и играть в свой футбол, в который умеем играть, не отбиваясь, не ставя „автобус“ в своей штрафной».