Стал известен соперник «Енисея» в матчах за выход в премьер-лигу

Соперником красноярской футбольной команды «Енисей» в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу стал тульский «Арсенал». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

По итогам сезона премьер-лигу покинут самарские «Крылья Советов», а «Арсенал» и «Оренбург» сыграют стыковые матчи с командами, занявшими третье и четвертое места в первенстве ФНЛ, — это соответственно «Енисей» и «СКА-Хабаровск».

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Первый матч «Енисей» проведет в Красноярске 25 мая. Игра состоится на Центральном стадионе, начало в 19:30.

Ответная игра состоится в Туле 28 мая.

Билеты на матч в Красноярске уже в продаже.