20-летняя девушка сожгла саженцы кедров за 1,4 млн рублей

В Саянском районе установили виновника лесного пожара, в результате которого погибли саженцы сибирского кедра стоимостью 1,4 млн рублей.

Пожар произошел этой весной, 12 мая было возбуждено уголовное дело. Вскоре удалось установить виновницу пожара. Как оказалось, 20 летняя ранее судимая и нигде не работающая жительница Саянского района в состоянии алкогольного опьянения подожгла сухую траву в 200 метрах от саженцев кедра. Из-за сильного ветра и сухой жаркой погоды огонь перекинулся на лесные культуры, уничтожив их.

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«В настоящее время расследование уголовного дела подходит к завершению. Допрошены свидетели, изобличающие обвиняемую в совершении преступления, проведена пожаро-техническая экспертиза», — сообщили в Красноярской краевой прокуратуре.

Согласно УК РФ, девушке грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей, принудительные работы или даже лишение свободы.