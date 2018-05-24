«Город окружен огнем»: в Канске массово горят жилые дома

Сегодня днем в Канске загорелись жилые дома и лесопилка. Огонь распространяется из-за сильного ветра.

Жилые дома горят на ул. Тихой, 2-й Тихой и 1 Мая, а лесопилка — в посёлке Строителей — всего 20 домов. Задымленность наблюдается и у железнодорожного вокзала.

«Канск буквально окружён пожарами, — сообщает местное издание „Канские ведомости“. — Как сообщили нам в канской пожарной части, из Ирбейского и Нижнеингашского районов привлекли дополнительную технику».

В полиции рассказали, что причиной пожаров в частном секторе стало сжигание мусора и сухой травы на придворовой территории. Никто из людей не пострадал.

«В целях обеспечения безопасности граждан полицейские оцепили участок пожара и осуществляют охрану общественного порядка», — сообщили в полиции города.