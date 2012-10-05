В районе Лесосибирска из-за горящей травы и леса перекрыли движение по трассе Красноярск — Енисейск.

По данным пользователей соцсетей, пожары бушуют в поселке Стрелка под Лесосибирском. «В Стрелке горят улицы! Очень серьёзно», — рассказали местные жители. Лесосибирцы сообщают и о сильном ветре.

«На участке со 178-го по 180-й километр Енисейского тракта из-за сильного задымления ограничена видимость, — рассказали в полиции Лесосибирска. — На месте пожара находятся руководители отдела полиции и участковые уполномоченные полиции, работают три экипажа ДПС».

Полицейские регулируют дорожное движение, чтобы не допустить аварийных ситуаций, и охраняют общественный порядок.