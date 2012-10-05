50 человек обратились к врачам после страшных пожаров

После масштабных пожаров в Красноярском крае помощь медиков потребовалась полусотне человек, сообщили 25 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

Напомним, в результате пожаров в Канске погибли мужчина и женщина. В пресс-службе министерства здравоохранения края рассказали, что к медикам за помощью обращались 50 человек — это данные по всем пострадавшим от огня районам.

Жалобы у людей были разные: кому-то помощь требовалась из-за стресса, другие получили незначительные ожоги, спасая людей и имущество. Госпитализировать решено было только двух человек, но их состояние также не внушает врачам опасений. Детей среди обратившихся за медицинский помощью не было.

Сотрудники полиции уже начали работу по восстановлению документов погорельцев — в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что подразделения по вопросам миграции обещают выдать новые удостоверения личности за один день.

Контролировать ликвидацию последствий пожаров по поручению президента будет лично министр МЧС России Владимир Пучков. Он уже прибыл в Красноярск, а затем на вертолете отправился в наиболее пострадавшие от пожаров районы — Енисейский, Нижнеингашский и Канский. Министр проверит работу пунктов временного размещения погорельцев и оценит созданные там условия. Вместе с губернатором края Виктором Толоконским в Канске сегодня уже побывал заместитель министра Александр Чуприян.

На прошедшем после этого совещании глава региона поручил начать выплаты пострадавшим от пожаров людям уже сегодня — по 10 тыс. рублей каждому человеку и еще по 50 тыс. рублей на семью. До 2 июня губернатору должны представить предложения по строительству новых домов.

«Рассчитываю, что в Канске мы обеспечим пострадавших постоянным жильём до начала учебного года», — уточнил Виктор Толоконский.