«Чиновники заняты не тем»: трагические пожары стали следствием просчетов властей, считают в ЗС

Разрушительные пожары в Лесосибирске и Канске стали следствием неспособности местных чиновников наладить профилактику пожаров и охрану жизней и имущества жителей, считают в Заксобрании Красноярского края.

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Напомним, вчера во время сильного ветра, в том числе из-за палов травы, в разных районах края произошли разрушительные пожары. Огонь охватил поселок Стрелка в Лесосибирске, частный сектор Канска, усадьбы в Дзержинском, произошли возгорания в Бирилюсском и Нижнеингашском районах. Сгорели десятки домов, сотни людей остались без крова, есть погибшие.

Как рассказал Newslab.ru депутат Законодательного Собрания Сергей Титов, по его мнению, трагедия стала следствием ошибок в управлении: «Мы столкнулись с ситуацией, к которой шли долго и упорно — это постоянная преступная экономия на жизненно важных и нужных вещах, в первую очередь, пожарно-охранной системе. Сокращают пожарные части, штатную численность, финансирование», — заявил парламентарий.

«Горит Канск — начали собирать технику с близлежащих районов. Нижнеингашский, Ирбейский — откуда только не ехали пожарные машины. Почему в Канске этого нет? Это — крупный город с переработкой древесины, а это пороховая бочка, они горят уже давно. У нас было заседание комитета, на котором мы заслушивали отчет Счетной палаты о проверке города Канска. Там выявили, что мэрия города покупает для сирот квартиры по завышенной цене. Вместо того чтобы оберегать людей — они вот этим заняты. А трава горела, палы — эти вещи пустили на самотек, и произошла трагедия», — подчеркнул депутат.

По его словам, ситуация в Лесосибирске — такая же: «Нет профилактической системы, нет надзора за пожогами травы. Весной поля постоянно горят, они бесхозные. Мы говорили не раз: отдайте просто землю людям — нет, не хотят. Пусть лучше на ней бурьян растет», — посетовал Титов.

Депутат ЗС Александр Глисков также считает, что причина ЧП — неспособность властей управлять ситуацией: «Глава города Канска слишком занята проблемами бизнеса, выяснилось, что у нее там родственники. Счетная палата выявила там нарушения на сотни миллионов. А тут случилась трагедия — и власти не справляются. Мы в ЗС поднимали вопрос по пожарам, нас все заверили, что все под контролем, все хорошо. Но выяснилось, что никто ничего не контролирует, а глава города занята не тем».

Добавим, Сергей Титов также обратил внимание на бедственное положение погорельцев и отметил, что жители разных территорий края готовы помочь им:

«Со своей стороны мы будем организовывать помощь погорельцам — пойдут машины и в Лесосибирск, и в Канск. Людям надо помогать — все вещи сгорели, ни еды, ничего. Как фракция мы будем готовить помощь — продукты, одежду, средства гигиены, потому что у людей беда», — сказал народный избранник.

Титов Сергей Сергеевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР