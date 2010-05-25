>
>
«Чиновники заняты не тем»: трагические пожары стали следствием просчетов властей, считают в ЗС
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

«Чиновники заняты не тем»: трагические пожары стали следствием просчетов властей, считают в ЗС

25 мая 11:50
10

Разрушительные пожары в Лесосибирске и Канске стали следствием неспособности местных чиновников наладить профилактику пожаров и охрану жизней и имущества жителей, считают в Заксобрании Красноярского края.

Материалы по теме
«Мы окружены, горит всё!»: как полыхали Канск и Лесосибирск
Жуткие кадры огненной стихии

Напомним, вчера во время сильного ветра, в том числе из-за палов травы, в разных районах края произошли разрушительные пожары. Огонь охватил поселок Стрелка в Лесосибирске, частный сектор Канска, усадьбы в Дзержинском, произошли возгорания в Бирилюсском и Нижнеингашском районах. Сгорели десятки домов, сотни людей остались без крова, есть погибшие.

Как рассказал Newslab.ru депутат Законодательного Собрания Сергей Титов, по его мнению, трагедия стала следствием ошибок в управлении: «Мы столкнулись с ситуацией, к которой шли долго и упорно — это постоянная преступная экономия на жизненно важных и нужных вещах, в первую очередь, пожарно-охранной системе. Сокращают пожарные части, штатную численность, финансирование», — заявил парламентарий.

«Горит Канск — начали собирать технику с близлежащих районов. Нижнеингашский, Ирбейский — откуда только не ехали пожарные машины. Почему в Канске этого нет? Это — крупный город с переработкой древесины, а это пороховая бочка, они горят уже давно. У нас было заседание комитета, на котором мы заслушивали отчет Счетной палаты о проверке города Канска. Там выявили, что мэрия города покупает для сирот квартиры по завышенной цене. Вместо того чтобы оберегать людей — они вот этим заняты. А трава горела, палы — эти вещи пустили на самотек, и произошла трагедия», — подчеркнул депутат.

По его словам, ситуация в Лесосибирске — такая же: «Нет профилактической системы, нет надзора за пожогами травы. Весной поля постоянно горят, они бесхозные. Мы говорили не раз: отдайте просто землю людям — нет, не хотят. Пусть лучше на ней бурьян растет», — посетовал Титов.

Депутат ЗС Александр Глисков также считает, что причина ЧП — неспособность властей управлять ситуацией: «Глава города Канска слишком занята проблемами бизнеса, выяснилось, что у нее там родственники. Счетная палата выявила там нарушения на сотни миллионов. А тут случилась трагедия — и власти не справляются. Мы в ЗС поднимали вопрос по пожарам, нас все заверили, что все под контролем, все хорошо. Но выяснилось, что никто ничего не контролирует, а глава города занята не тем».

Добавим, Сергей Титов также обратил внимание на бедственное положение погорельцев и отметил, что жители разных территорий края готовы помочь им:

Адреса пунктов сбора помощи погорельцам

«Со своей стороны мы будем организовывать помощь погорельцам — пойдут машины и в Лесосибирск, и в Канск. Людям надо помогать — все вещи сгорели, ни еды, ничего. Как фракция мы будем готовить помощь — продукты, одежду, средства гигиены, потому что у людей беда», — сказал народный избранник.

Титов Сергей Сергеевич
Титов Сергей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР
Глисков Александр Александрович
Глисков Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать