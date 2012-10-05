Два человека стали жертвами разрушительных пожаров в Красноярском крае

Следователи сообщили о двух погибших при крупном пожаре в Канске, который возник днем 24 мая. Это первые жертвы природных пожаров в этом сезоне.

По данным следствия, изначально возгорание произошло на территории ООО «Синь-И» (компания занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами). Из-за жары и порывов ветра огонь распространился на соседние частные жилые дома. Ликвидировать пожары удалось только к часу ночи. При тушении в одном из домов на улице Народной спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины. А на придомовой территории по улице 1-й Инициативной нашли тело женщины, также с признаками термического воздействия. Личности и возраст погибших еще устанавливаются.

По данным следователей, всего сгорело 52 дома. Спасатели же сообщили, что полностью или частично огонь повредил 71 дом. 339 человек, в том числе 47 детей, остались без жилья. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка эффективности мер, принятых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожара», — пояснили в ГСУ.

Отметим, со вчерашнего дня на всей территории Красноярского края действует режим ЧС. Для защиты населенных пунктов задействовали воздушную технику: два вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России, также в готовности к вылету в аэропорту городе Чита находился самолет-амфибия Бе-200ЧС. Ми-8 работают в районе Лесосибирска и Канска, самолет Ил-76 — в центральной зоне Красноярского края.

Добавим, ГУ МЧС не открыло горячую линию для пострадавших от пожаров, поскольку вопросы, волнующие погорельцев, — предоставление жилья, выплат, другой помощи — находятся в ведении местных властей.