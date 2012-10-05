На месте «странного» благоустройства красноярцы открыли площадь Пяти урн

Сегодня, 25 мая, общественники открыли в Красноярске площадь «Пяти урн». Как рассказал Newslab.ru активист Иван Санников, символичная табличка появилась на площади Революции, на краю которой расположена небольшая площадка, где нет ничего, кроме урн.

«Раньше это место было известно как сквер „Восьми урн“. Некоторое время назад урн стало пять, что побуждает сделать повторное открытие и обновить название, порассуждать о подходе администрации к городскому благоустройству и пониманию удобного города», — пояснил активист.

Решив, что власти неразумно расходуют пространство, они решили обозначить это и поставили там «мемориальную табличку». Также рядом с урнами прошла презентация инсталляции художника Александра Закирова «Пять элементов». Он сделал из пенопласта «огонь», «воду», «воздух», «землю» и «благоустройство» и разместил их на урнах. Однако, скорее всего, установленную активистами табличку и другие элементы уберут с площади при первой же уборке.

В департаменте горхозяйства Newslab.ru пояснили, что в таком большом количестве урн они не видят ничего странного, так как по норме в крупных скверах с большой проходимостью по бокам одной лавки должно стоять две урны. Весной скамейки в этом месте сломали, и их забрали на ремонт, а урны остались и теперь кажется, что они стоят там «просто так».