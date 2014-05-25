В деле красноярского насильника с косичкой появилась новая жертва

В Красноярске продолжают поиски подозреваемого в насилии над юными девушками, отличительной приметой которого являются длинные волосы темного цвета, заплетенные в косичку.

Изначально мужчина, которому на вид около 40 лет, подозревался в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 17-летней девочки. 31 марта его пытались задержать в Свердловском районе города, но он скрылся от полицейских. Следователи распространили фото через СМИ и попросили помощи в розыске предполагаемого преступника, который управляет белым автомобилем Lada Priora.

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Сегодня в ГСУ СК по краю сообщили, что найти мужчину так и не удалось. При этом следователям не поступило ни одного сообщения от возможных очевидцев преступления или знакомых разыскиваемого. Однако об изнасиловании со стороны этого же мужчины сообщила еще одна несовершеннолетняя девушка.

Всех, кому известно о его местонахождении, просят звонить по телефонам (391) 2-27-19-95, (391) 2-33-47-35.

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