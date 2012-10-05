Красноярские футболисты вырвали победу в первом матче за выход в премьер-лигу

ФК «Енисей» одолел тульский «Арсенал» в первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге российского футбола. Игра состоялась сегодня, 25 мая, на Центральном стадионе столицы края и завершилась со счетом 2:1. Причем красноярские футболисты вырвали победу у гостей из Тулы в самой концовке — на 90-й минуте матча.

Первым гол забил «Енисей» — на 11-й минуте встречи отличился Сергей Самодин. Уже во втором тайме, на 72-й минуте, «Арсенал» смог отыграться. Решающий мяч на исходе игры отправил в ворота тульской команды Артур Малоян.

«Первый тайм прошел по нашему сценария, а второй — нет, — прокомментировал главный тренер „Енисея“ Андрей Тихонов. — Возможно, где-то испугались, где-то Тула добавила. „Арсенал“ очень часто использовал длинные передачи, к которым мы оказались не готовы. У нас команды ФНЛ, где мы выступаем, очень мало играют через длинные передачи. Ребята перестроились, дотерпели и забили. Где-то не хватило силенок, потому что наши переезды и перелеты — это минимум 14-15 часов в одну сторону, от этого накопилась усталость. Я очень рад, что выиграли, сейчас будет как минимум три дня хорошее настроение».

Напомним, в этом сезоне футболисты «Енисея» впервые выиграли медали первенства ФНЛ. Теперь красноярцам предстоит второй матч с «Арсеналом» за право играть в прьемьер-лиге — она состоится 28 мая в Туле. Трансляцию можно будет увидеть на «Матч ТВ» в 22 часа по красноярскому времени.