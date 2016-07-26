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После бокового тарана опрокинулась иномарка: пострадал маленький пассажир
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В Красноярском крае

После бокового тарана опрокинулась иномарка: пострадал маленький пассажир

18 мая 10:25
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В Октябрьском районе Красноярска после ДТП на оживленном перекрестке перевернулся «Ниссан» с ребенком. Авария произошла в 7:30 часов 18 мая в переулке Телевизорном.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что Nissan AD выехал на регулируемый перекресток, предположительно, на красный свет и получил удар в бок от автомобиля Toyota. После этого «Ниссан» развернулся, пролетел несколько метров по дороге и опрокинулся. Но затем автомобиль все же вернулся в исходное положение — встала на колеса в опасной близости с пешеходным тротуаром.

ДТП в переулке Телевизорный

Видео: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в результате ДТП незначительные травмы получил маленький пассажир «Ниссана» — 3-летний ребенок, который был пристегнут. Оба водителя были трезвы.

Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Последствия ДТП
Фото: vk.com/kraschp

В настоящее время полицейские продолжаю устанавливать обстоятельства ДТП.

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