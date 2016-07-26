Оглашен приговор последнему соучастнику расстрела молодого красноярца

Суд вынес приговор соучастнику похищения и убийства 24-летнего жителя Красноярска Александра Бахтина, сообщили 26 мая в ГСУ СК по краю. На скамье подсудимых оказался 33-летний красноярец.

Напомним, само преступление, за которое 3 человека уже отбывают сроки — от 6 до 13 лет, — было совершено 17 ноября 2012 года около жилого дома на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Четверо мужчин произвели не менее 4 выстрелов в 24-летнего Александра Бахтина, который ранее конфликтовал с ними на почве личной неприязни.

Троих подозреваемых задержали по горячим следам. А в октябре 2016 года полицейские задержали четвертого и последнего подозреваемого — он не стрелял в потерпевшего, но находился в этот момент рядом с другими, помогал вывезти тело на автомобиле к Енисею, скрывая следы преступления.

Материалы по теме В Минусинске застрелили редактора газеты

Последний подозреваемый долго скрывался от правоохранительных органов, часто меняя место жительства.

На суде он полностью признал свою вину в совершенном преступлении — его приговорили к 5 годам исправительной колонии строгого режима.