Бывший высокопоставленный чиновник будет руководить красноярскими волейболистами

На должность генерального директора ВК «Енисей» назначен экс-глава Октябрьского района Красноярска Алексей Маслов. Как рассказали в пресс-службе Крайспорта, новый директор встретился с руководством региона, получил поддержку и уже 1 июня приступит к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Маслову 42 года, он — бывший волейболист и имеет два высших образования. В сезоне 1999-2000 в составе красноярского «Дорожника» Маслов вместе с товарищами по команде «добыл путевку» в элитный дивизион российского волейбола — Суперлигу.

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Свою профессиональную деятельность он начинал с предприятии «Красавтодорстрой». В разные годы был заместителем директора по общим вопросам Красноярской ТЭЦ-3, начальником департамента главы города и руководителем администрации Октябрьского района Красноярска.

13 декабря 2013 года он покинул свой пост главы района, чем занимался последние годы — не сообщается.