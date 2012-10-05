В красноярских магазинах появились натуральные твердые сыры от местных производителей (видео)

На полках красноярских магазинов появились натуральные сыры твердых сортов под брендом «Село Родное». Сыры производятся в поселке Шила под Сухобузимо, в 80 км от Красноярска. Покупатели уже могут приобрести сыры твердых сортов «Буковинский» и «Голландский» торговой марки «Село Родное». Также в ближайшее время в магазинах появится новинка — сыр «Российский».

После изготовления все продукты сразу попадают на полки магазинов — благодаря этому покупатели могут приобрести свежую продукцию с коротким сроком годности.

Сыры «Село Родное» имеют натуральный традиционный состав. У предприятия собственное дойное стадо в 2200 голов, поэтому сыры изготавливаются исключительно из свежего молока. Над производством сыра каждый день работают сыроделы с 40-летним опытом. Благодаря профессионализму и трепетному отношению к своему делу продукция у них получается качественной и вкусной.

«Сыр мы готовим с любовью и вкладываем душу», — заверила заведующая производством продукции ТМ «Село Родное» Наталья Савицкая.

Качество ТМ «Село Родное» неоднократно подтверждалось Центром метрологии и стандартизации Красноярска. Тщательная проверка всех продуктов питания марки «Село Родное», производство в соответствии с ГОСТами является обязательным условием для всей торговой марки «Село Родное».

Продукты марки «Село Родное» можно найти в супермаркетах «Командор» и «Красный яр», а также в гипермаркетах «Аллея». С информацией о торговой марке можно ознакомиться на сайте село-родное.рф, «ВКонтакте» и Facebook.