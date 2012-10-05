Красноярские актеры сыграют в мини-футбол с командой петербургского театра

В рамках фестиваля «Театральный синдром» 30 мая в Красноярске состоится товарищеский матч по мини-футболу между сборной театров Красноярска и командой театра имени Ленсовета (Санкт-Петербург), сообщили организаторы мероприятия — представители Фонда Михаила Прохорова.

Футбольный матч пройдет в 12 часов на стадионе «Юность» на острове Отдыха. В составе команды театра им. Ленсовета на поле выйдут главный режиссер театра Юрий Бутусов, актеры Сергей Перегудов, Иван Бровин, Григорий Чабан и другие. В красноярской команде за победу сразятся Андрей Пашнин и Владимир Бакшеев из театра Пашнина, Михаил Гольцов из Минусинска, актеры ТЮЗа Александр Князь, Аким Бислимов, Юрий Киценко и Антон Заборовский, а также актеры театра имени Пушкина — Виталий Козырев, Владимир Пузанов, Владимир Абакановский.

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Отметим, футбольная команда театра имени Ленсовета основана в 1978 году и впервые сыграла против известного ансамбля Игоря Моисеева в Красноярске.

Напомним, ежегодный фестиваль «Театральный синдром» проходит в Красноярске с 24 мая по 2 июня. На сцене городских театров идут постановки главного режиссёра Санкт-Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета Юрия Бутусова.