В деле арестованного после пожаров сотрудника МЧС появилась новая взятка

Пожарного инспектора в Канске уличили в еще одной, более крупной взятке за разрешение сжигать опилки, сообщили 29 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, после апрельского пожара в Канске начальника районного отдела надзорной деятельности управления ГУ МЧС России по Красноярскому краю задержали взятку от коммерсанта. В обмен на 20,6 тыс. рублей инспектор обещал помочь избежать ответственности за незаконное сжигание отходов лесопиления. Уголовное дело возбудили по п.п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а инспектора арестовали.

Сегодня следователи сообщили, что взятка была не первой — весной прошлого года сотрудник МЧС лично получил 200 тыс. рублей от представителя коммерческой организации, допускавшей нарушения при хранении отходов лесного производства.

Напомним, жители Канска уже несколько лет жалуются на задымление из-за лесоперерабатывающих предприятий, которые сжигают отходы, вместо того, чтобы утилизировать их. За апрель и май в городе произошло два крупных пожара, которые начались именно со свалок деревообрабатывающих производств.