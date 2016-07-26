Разрешившего жечь опилки канского пожарного инспектора накажут за взятку

В Канске начальника пожарного надзора задержали за взятку, сообщили 17 мая в краевой прокуратуре.

Уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение заведомо незаконных действий, связанное с ее вымогательством) возбудили вчера в отношении начальника отдела надзорной деятельности по Канску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю. В прокуратуре рассказали, что в декабре прошлого года сотрудник МЧС предложил бизнесмену заплатить ему 20,6 тыс. рублей, а взамен пообещал помочь избежать ответственности за незаконное сжигание отходов лесопиления.

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Директор перевел деньги на указанный ему банковский счет. В прокуратуре пояснили: ситуация стала известна во время проверки, которая проводилась в Канске после жалоб местных жителей на задымление. Сейчас начальник отдела надзорной деятельности Канска задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. «Возбуждение уголовного дела и задержание должностного лица Канской межрайонной прокуратурой признаны законными», — отметили в прокуратуре.

Напомним, жители Канска уже несколько лет жалуются на задымление из-за лесоперерабатывающих предприятий, которые сжигают отходы производства, вместо того, чтобы утилизировать их. 5 апреля из-за сильного ветра пожар, возникший на такой свалке, перекинулся на здания и уничтожил два пилорамных цеха и несколько десятков кубометров круглого леса.