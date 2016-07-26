Арестована директор лесопилки, с которой начался пожар в Канске

Суд арестовал руководителя лесопилки, с которой начался пожар в Канске, сообщили 28 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, сначала в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю сообщили о том, что пожар, из-за которого погибли два человека в Канске, начался на территории предприятия ООО «Синь-И», учредителями которого являются китайские бизнесмены, но после осмотров места происшествия задержали руководителя другой лесопилки — ООО «Ва-БанК».



В пресс-службе краевой полиции сообщили, что 32-летняя директор предприятия допускала нарушения требований пожарной безопасности, которые и привели к гибели двух человек — ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 219 УК РФ. Полицейские возбудили уголовное дело и ходатайствовали перед судом об аресте. Сегодня суд поддержал предложение и оставил женщину на период следствия под стражей.



Стоит отметить, что обыски после пожаров прошли также в мэрии Канска и в отделе надзорной деятельности по району ГУ МЧС России по Красноярскому краю.